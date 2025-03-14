Mash: сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ выпал из окна в Москве

11-летний ребенок выпал из окна в столице после ссоры с сестрой. Пострадавший оказался сыном бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова, сообщает Mash .

Инцидент произошел на западе города. Мальчик вступил в конфликт с родственницей, а затем выпал из окна шестого этажа.

Ребенок жив. Его госпитализировали в больницу. Мальчику диагностировали переломы, ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Даниял Буганов в момент происшествия находился в ОАЭ.

Ранее 12-летняя девочка случайно вывалилась из окна в подмосковном Наро-Фоминске. Она погибла.