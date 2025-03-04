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12-летняя девочка вывалилась из окна в подмосковном Наро-Фоминске и погибла

12-летняя девочка потеряла равновесие и случайно вывалилась из окна в подмосковном Наро-Фоминске. Она погибла, сообщает « МК: срочные новости ».

12-летняя жительница Подмосковья хотела спрятать на подставку кондиционера сувенир — подарок на день рождения для брата. Однако, стоя на окне, потеряла равновесие, сорвалась и разбилась. Спасти ее не удалось.

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