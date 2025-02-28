Женщина случайно выпала из окна в Макеевке во время стрима и погибла

Mash: дончанка выпала из окна во время трансляции и разбилась насмерть

Жительница ДНР выпала из окна квартиры на пятом этаже во время онлайн-трансляции и разбилась насмерть. Женщина скончалась сразу, сообщает Mash на Донбассе .

Инцидент произошел в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Женщина жила с тремя детьми на пятом этаже квартиры. По предварительной информации, все они находились в помещении, когда мать висела на окне.

Видео, на котором женщина звала на помощь дочь, соседей и хотела залезть обратно в квартиру, оказалось в интернете.

Местные жители говорят, что экс-супруг умершей тоже падал с аналогичной высоты. Однако он только лишь сломал руку.

После инцидента дети, скорее всего, будут жить с отчимом.

Ранее россиянин на Гоа выпал из окна отеля на пальму. Он сломал позвоночник.