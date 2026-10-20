Окна лидируют по браку: как принять квартиру и не подписать акт с дефектами

При приемке квартиры в новостройке застройщику отводится 45 календарных дней на устранение выявленных дефектов. Чтобы не подписать акт с браком, осмотр стоит проводить по чек-листу из шести пунктов — от входной двери до отопления. При этом окна чаще всего лидируют по числу несоответствий, рассказала РИАМО руководитель клиентского сервиса Level Group Дарья Лесничая.

Начинать осмотр эксперт советует с входной группы. Металлическая дверь должна открываться свободно, без перекосов и трения о коробку. Стоит проверить целостность полотна — царапины и сколы порошкового напыления, наличие уплотнителей по периметру и плавность хода замков: ключи должны проворачиваться без усилий.

Второй и, пожалуй, самый проблемный пункт — окна. По наблюдениям Лесничей, они нередко лидируют по числу выявляемых несоответствий. На стеклопакетах не должно быть следов окалин после сварки или болгарки, трещин и крупных царапин, а внутри камер — пыли и конденсата, которые указывают на разгерметизацию. Эксперт напоминает правила осмотра: стеклопакет проверяют с расстояния 0,6–1,0 м при хорошем общем освещении, без подсветки фонарем. Плотность прижима створок легко проверить листом бумаги — зажатый в закрытом окне лист не должен легко вытягиваться. Заодно стоит оценить целостность защитных пленок, водоотливов и плавность работы фурнитуры.

Третий пункт — естественная вентиляция на кухне и в санузлах. Она критична для микроклимата и защиты от плесени. При приоткрытом окне лист А4 должен плотно притягиваться к вентиляционному отверстию за счет тяги. Правда, проверять ее корректно только в холодное время года — при температуре не выше плюс 5 градусов, и обязательно с притоком воздуха, иначе эксперимент может не сработать.

«Если тяга отсутствует, то чаще всего оборудование просто временно отключено на период пусконаладки», — говорит Лесничая.

Четвертый пункт касается геометрии стен, перекрытий и стяжки пола. На стяжке не допускаются глубокие усадочные трещины, перепады высот и пустоты, на стенах — видимые дефекты отделки. При этом эксперт оговаривается: точные инструментальные замеры отклонений по вертикали и плоскости требуют поверенного оборудования и проводятся профильным специалистом.

Пятый пункт — электрика и слаботочные сети. В электрощитке проверяют маркировку автоматов и срабатывание УЗО при нажатии кнопки «Тест». Но внутреннюю панель щитка открывать самостоятельно нельзя — это опасно, и допуск есть только у специалистов. Для базовой проверки розеток достаточно вставить в каждую зарядное устройство со смартфоном. Если квартира с чистовой отделкой, стоит дополнительно убедиться в надежности фиксации розеточных блоков в подрозетниках.

Шестой пункт — водоснабжение, канализация и отопление. Все соединения стояков, гребенок и выводов под сантехнику должны быть сухими, без следов ржавчины и потеков. Краны на стояках должны перекрывать воду без заеданий. Радиаторы — висеть строго горизонтально на надежных кронштейнах, без вмятин на покрытии и с установленными терморегуляторами.

Все выявленные расхождения, сколы и механические повреждения Лесничая советует фиксировать на фото и вносить в акт осмотра с четким описанием комнат, а затем передавать представителю застройщика.

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