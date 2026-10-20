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Свердловские санатории «Липовка» и «Обуховский» вошли в топ-100 лучших в России

Здравоохранение

Две здравницы Свердловской области — «Липовка» и «Обуховский» — вошли в сотню лучших санаториев страны. Гости могут укрепить там здоровье бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, сообщает ОТВ-Екатеринбург.

Главный врач «Липовки» Ирена Базите назвала признание новым этапом развития здравницы. Санаторий обновляет лечебную базу и номерной фонд, расширяет оздоровительные программы. Специалисты работают более чем по 20 направлениям. У всех пациентов после курса реабилитации отмечена положительная динамика.

Для семейного отдыха «Липовка» предлагает лекции, мастер-классы и экскурсии. Здесь также проходят реабилитацию участники специальной военной операции вместе с семьями.

Директор «Обуховского» Иван Клементьев назвал рейтинг «Топ-100» давним ориентиром и стимулом для развития. В состав учреждения входят четыре филиала: санатории «Курьи», «Маян», «Нижние Серги» и курорт «Самоцвет».

«Оставаться в нем при такой конкуренции — уже большая победа», — подчеркнул Иван Клементьев.

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