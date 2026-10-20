Лисы могут стать привычными обитателями российских городов

Лисы способны массово поселиться в городах и при этом редко попадаться людям на глаза. Такой прогноз дал зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар, сообщает Life.ru .

«Лиса не станет таким же обычным жителем российского города, как голубь или ворона, а вот таким, как крыса, которых тоже видишь далеко не каждый день, но которых полно, вполне станет», — рассказал Кречмар.

По словам специалиста, лисы жили в населенных пунктах еще в СССР. Они питаются отходами, охотятся на грызунов, голубей и других птиц. Сумеречная и ночная активность помогает им оставаться незаметными. Рядом с домом зоолога в Москве, внутри МКАД, обитают как минимум две семьи лис.

Кречмар не ожидает, что хищники сократят число крыс: с этим не справляются даже специальные службы с большими ресурсами. Более существенным последствием роста численности лис он назвал риск распространения бешенства и других инфекций, передающихся человеку.

Городские лисы могут стать терпимее к людям, но полностью осторожность не утратят: их пугают автомобили, преследуют собаки, а горожане не всегда дружелюбны. Быстрого биологического обособления от лесных сородичей зоолог также не прогнозирует: существенные изменения потребуют тысячелетий.

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