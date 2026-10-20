Лисы могут стать привычными обитателями российских городов
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Лисы способны массово поселиться в городах и при этом редко попадаться людям на глаза. Такой прогноз дал зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар, сообщает Life.ru.
«Лиса не станет таким же обычным жителем российского города, как голубь или ворона, а вот таким, как крыса, которых тоже видишь далеко не каждый день, но которых полно, вполне станет», — рассказал Кречмар.
По словам специалиста, лисы жили в населенных пунктах еще в СССР. Они питаются отходами, охотятся на грызунов, голубей и других птиц. Сумеречная и ночная активность помогает им оставаться незаметными. Рядом с домом зоолога в Москве, внутри МКАД, обитают как минимум две семьи лис.
Кречмар не ожидает, что хищники сократят число крыс: с этим не справляются даже специальные службы с большими ресурсами. Более существенным последствием роста численности лис он назвал риск распространения бешенства и других инфекций, передающихся человеку.
Городские лисы могут стать терпимее к людям, но полностью осторожность не утратят: их пугают автомобили, преследуют собаки, а горожане не всегда дружелюбны. Быстрого биологического обособления от лесных сородичей зоолог также не прогнозирует: существенные изменения потребуют тысячелетий.
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