Воробьев вручил награды бойцам БАРСа и бригады БПЛА ГРОМ «Каскад» из Подмосковья

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Вместе со своими близкими на торжественную церемонию в дом правительства области приехали семь героев — разведчики, пилоты БПЛА, стрелки, командиры подразделений из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска.

«Рад приветствовать в этом зале бойцов добровольческого отряда БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“. Эти подразделения давно доказали свою эффективность в разные годы в крайне сложных и непредсказуемых ситуациях. Мы регулярно встречаемся с нашими героями, чтобы по поручению президента вручить им государственные награды. И по доброй традиции с ними приходят их дети, семьи, близкие, чем мы очень дорожим», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что приехали бойцы из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Кто-то уже вернулся домой, а кто-то выполняет задачи на передовой.

«И мы со своей стороны должны сделать так, чтобы все, кто ждет наших ребят, а это большое количество семей в разных городах, чувствовали нашу заботу, поддержку — в рамках работы фонда „Защитники Отечества“, всего, что касается мероприятий по реабилитации, дополнительного образования или трудоустройства. Мы понимаем, насколько это важно, поэтому стараемся оказывать максимальную поддержку каждой семье», — добавил губернатор.

Служа на передовой и эвакуация бойцов

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили младшему лейтенанту с позывным Узбек из Балашихи. Командир группы на передовой почти с самого начала спецоперации, до этого он работал в Росгвардии. За выполнение боевых задач он уже был удостоен медали «За отвагу» и медали Жукова. На торжественную церемонию мужчина приехал из зоны СВО.

«Для меня сегодня большая честь получать эту награду. Хотел бы в первую очередь поблагодарить своих родителей, а также командование за высокую оценку служебной деятельности. И, конечно, передать большой привет своему воинскому коллективу. Служу России!» — сказал Узбек.

Еще такой медалью награжден доброволец отряда БАРС с позывным Артэго из Красногорска. Подполковник полиции в отставке ушел на спецоперацию весной 2023 года. Сейчас за его спиной уже пять контрактов. Он служил в должности стрелка, старшины штурмроты, замкомандира отряда по тылу.

Один раз во время обстрела кассетными боеприпасами мужчина эвакуировал 19 раненых бойцов, неоднократно отражая атаку FPV-беспилотников.

«Несмотря на то, что являюсь подполковником полиции в отставке, зашел на СВО обычным бойцом. Был стрелком в стрелковой роте, старался быть полезным, проявлял инициативу, помогал в эвакуации. Как-то при выполнении боевой задачи мы нашли точку эвакуации, где уже двое суток находились ребята. Единственная дорога подвергалась очень серьезному обстрелу кассетными боеприпасами, поэтому их машина вышла из строя. Пацанов надо было вытаскивать. Взяли на себя ответственность и на «буханке» в три захода всех вывезли», — поделился Артэго.

Помощь и сбитые БПЛА

Командиру группы РЭБ с позывным Росомаха из Люберец вручили медаль «За храбрость» I степени. Это его вторая госнаграда. Ранее мужчине вручили медаль «За храбрость» II степени. За плечами Росомахи два контракта, сейчас же он занимается доставкой помощи. На днях житель Подмосковья вернулся с передовой, куда перегонял новый «Патриот» для бойцов.

«От лица матерей, жен хочу выразить вам, ребята, огромную благодарность. Низкий поклон и спасибо огромное за все! Мы молимся за вас каждый день, просим, чтобы все было хорошо», — обратилась к героям мама бойца Людмила.

Четырем героям губернатор региона вручил медали «За храбрость» II степени. Среди них доброволец отряда БАРС с позывным Старун из Мытищ. Мужчина ушел на СВО в 2024 году. Он служил командиром отделения группы, был инженером-взрывотехником и пилотом БПЛА.

31 декабря 2025 года во время выполнения сложной боевой задачи вступил в противостояние с украинскими FPV-дронами и сумел уничтожить несколько БПЛА, предотвратив угрозу. В ходе боя он получил осколочное ранение, но, несмотря на это, не покинул позицию и охранял технику. В строй боец вернулся спустя неделю. Сейчас он использует накопленный боевой опыт для совершенствования беспилотных систем.

«У меня отец — кадровый офицер, летчик, несколько войн прошел. Дома висит его мундир весь в орденах и наградах. Поэтому я не смог остаться в стороне, когда началась СВО, пошел добровольцем. За это время там у меня проявились настоящие друзья, на которых можно положиться. Стараюсь и сейчас им помогать, чем могу», — отметил Старун.

Он поблагодарил семью за то, что ждали.

«Я знаю, что это тоже большой труд. И, конечно, большое спасибо волонтерам, тем, кто передает гуманитарную помощь, письма от ребят. Те письма, которые передавали мне, пока я был на позиции, привез домой. Так тепло было читать их. Хочу поблагодарить правительство Московской области, что не забываете нас, помогаете. Это очень ценно, спасибо большое!» — добавил боец.

Спасение командира и поддержка волонтеров

Награду вручили бойцу с позывным Голубь из Балашихи. Мужчина отправился на фронт, когда ему было уже более 60 лет. Во время налета ВСУ на командный пункт старший разведчик, рискуя своей жизнью, спас командира. Он вместе с боевыми товарищами вытащил его из-под завалов.

Медаль «За храбрость» II степени получил боец с позывным Омь из Люберец. Мужчине уже 64 года. Старший лейтенант запаса на передовой в зоне СВО был гранатометчиком и пулеметчиком.

«Я хотел бы поблагодарить наших доблестных волонтеров, которые доставляют гуманитарную помощь на передок. Очень важно, когда ты получаешь весточку из дома. Шерстяные носки, масксети, которые плетут наши женщины, окопные свечи, которые согревают наших бойцов в блиндажах в холодную погоду. Это очень ценишь, когда находишься там. Низкий поклон нашим волонтерам и глубокое уважение», — сказал Омь.

Еще один боец, удостоенный медали «За храбрость» II степени, – командир отделения группы легендарной бригады БПЛА ГРОМ «Каскад» с позывным Енот из Воскресенска. В 27 лет у мужчины за спиной уже три контракта.

«Сегодня очень важные слова были сказаны в адрес волонтеров. Это люди разных возрастов, которые делают добрые дела для наших бойцов. Часто это члены их семей, но есть и просто неравнодушные, внимательные, патриотично настроенные люди», — отметил Воробьев.

По его словам, заметное количество жителей Московской области, в том числе детей, погружены в эту работу.

«И, когда мы встречаемся, все время передаем им слова благодарности. Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает наших ребят, ездит на передовую. Все это говорит нашей о сплоченности, о единстве и имеет очень большое значение», — заключил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.