Глава Ленинского округа вручил первые паспорта девяти подросткам

Девять 14-летних жителей Ленинского округа получили первые паспорта из рук главы муниципалитета Станислава Каторова. Церемония прошла в Центральной библиотеке города Видное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил первые паспорта девяти юношам и девушкам. На церемонии в Центральной библиотеке города Видное присутствовали родители подростков.

«Вы — часть большой страны, и перед вами открываются широкие возможности для самореализации. Желаю вам уверенности в своих силах, интересных открытий и достойных целей. Пусть этот документ станет началом большого пути», — сказал Станислав Каторов.

Торжественные вручения паспортов 14-летним жителям уже стали традицией в Ленинском округе. Для родителей церемония стала значимым и эмоциональным событием, подчеркнувшим новый правовой статус детей.

«Для меня паспорт — это новый этап в жизни, ведь теперь я сама несу ответственность за некоторые вещи. Я немного волнуюсь, но очень рада, что получила документ в такой торжественной обстановке. Теперь смогу пользоваться Пушкинской картой», — поделилась ученица Видновской школы № 1 Анна Хамрина.

Участвовать в такой церемонии может каждый житель округа, достигший 14 лет и получающий первый паспорт. Документы для оформления принимают в многофункциональном центре «Мои документы» Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.