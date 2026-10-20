Рузский округ присоединился к проекту «Школьная гребная лига»

В Сытькове для школьников установили шесть гребных тренажеров. На открытии учащихся приветствовали директор гимназии №1 Рузы Татьяна Чуваева и представитель регионального отделения «Движения Первых» Надежда Квасова. После перерезания ленточки ученики 6–11 классов под руководством учителя приступили к тренировке.

Первой дистанцией стали 250 метров. Школьники провели два «заплыва» на время и скорость. Тренажеры имитируют греблю и сразу показывают результаты на интерактивном дисплее.

Федерация гребного спорта России и «Движение Первых» запустили Всероссийский проект «Школьная гребная лига» в 2023 году. Подмосковье присоединилось в 2024 году: первым участником стал лицей Дедовска муниципального округа Истра. Лига — единственные соревнования по гребному спорту среди школьников, которые планируют объединить более 10 тыс. учащихся из более чем 20 регионов России.

Сначала участники определяют чемпионов класса и школы, затем формируют школьные команды в разных возрастных категориях для онлайн-этапов. Соревнования проходят раз в месяц в личном и командном зачетах. Формат допускает очные и онлайн-гонки с участием из любой точки мира, позволяя организовать регулярные состязания школьников разных регионов.

«Гребля — это не только про силу и выносливость, но и про умение действовать как единая команда, чувствовать ритм и поддерживать друг друга», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов округа Андрей Сорокин связал присоединение к лиге с совместной работой системы образования и федерации гребного спорта. Он подчеркнул, что проект вовлекает в спорт и подготовленных школьников, и новичков, формирует культуру здорового образа жизни. Депутат также сообщил о планах расширять участие школ округа.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.