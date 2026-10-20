Школьникам Богородского округа показали гражданское применение дронов

Инструкторы центра поддержки участников СВО провели профориентационный урок о беспилотниках для учеников 7–11 классов центра образования «Богородский» имени Д. Е. Пудовкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытом уроке школьникам рассказали о применении беспилотников в гражданской жизни: геологоразведке, мониторинге сельскохозяйственных угодий, видеосъемке и создании 3D-моделей зданий. Отдельное внимание уделили гонкам дронов, которые требуют от пилота быстрой реакции и точного расчета.

«Это огромная инженерная отрасль, IT и большой спорт. Сегодняшним школьникам мы показываем, что беспилотник может искать полезные ископаемые, помогать спасателям и дарить эмоции на соревнованиях», — отметил инструктор по БПЛА Дома СВО.

Теоретическая часть лекции вызвала особый интерес старшеклассников. Ученики задали вопросы об устройстве квадрокоптеров, мощности аккумуляторов и принципах работы FPV-систем — управления с видом от первого лица.

Домом СВО Богородского округа руководит Татьяна Яновна Пекарева. Подобные инициативы реализуют в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в котором уже участвуют сотни школ России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.