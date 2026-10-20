Жительница Химок вышла в финал областного конкурса «Хозяйка села»

Елена Мокрова из Химок стала одной из 78 финалисток первого областного конкурса «Хозяйка села». Его итоги подвели 19 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый областной конкурс «Хозяйка села» собрал более 300 заявок со всего Подмосковья. В финал прошли 78 участниц, в том числе Елена Мокрова из Химок. Итоги подвели 19 октября в рамках празднования Международного дня сельских женщин.

Награждение финалисток состоялось в Красногорске. Организаторы подчеркнули, что главная цель конкурса — не оценка и соперничество, а благодарность сельским женщинам за труд и вклад в развитие территорий.

Елена Мокрова — учредитель зоогостиницы «10 кошек» и член Химкинского отделения союза женщин России. Она совмещает предпринимательскую деятельность с общественной работой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.