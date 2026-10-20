Продажи российских fashion-брендов в Москве выросли на 8% за год

По данным аналитиков Авито, за январь–август 2026 года продажи одежды, обуви и аксессуаров российских брендов в Москве выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечен как в сегменте новых товаров, так и на ресейле.

За последние шесть месяцев пользователи совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских fashion-брендов — в среднем 5,6 млн поисков в месяц. Чаще всего покупали вещи Lime, 12 STOREEZ, Befree, Zarina и Love Republic. Пользователи также обращались к дизайнерским брендам, среди которых 12 STOREEZ, BatNorton, Ushatava, Gate31, 2MOOD и MONOCHROME.

Продажи новых вещей

В сегменте новых товаров сильнее всего выросли продажи MONOCHROME — одежду, обувь и аксессуары этого бренда стали покупать в 2,5 раза чаще. Средняя стоимость вещи составила 11 100 рублей.

На втором месте оказался Befree: продажи выросли в два раза, а средняя цена новой вещи составила 2 200 рублей. Продажи Rassvet также увеличились в два раза, средняя стоимость товара составила 4 600 рублей.

У Ushatava продажи выросли на 75%, средняя цена вещи составила 10 000 рублей. В пятерку брендов с наибольшей динамикой также вошла Zarina: ее продажи увеличились на 68%, а средняя стоимость вещи составила 2 500 рублей.

Продажи на ресейле

В сегменте ресейла наибольший рост продаж показал Befree — 49%. Средняя цена вещи при покупке «с рук» составила 1 000 рублей.

Продажи Zarina выросли на 41%, средняя стоимость вещи составила 1 100 рублей. На третьем месте оказалась Lime: продажи увеличились на 33%, средняя цена вещи на ресейле составила 2 500 рублей.

Продажи Gloria Jeans выросли на 21%, средняя стоимость вещи составила 600 рублей. В пятерку брендов с наибольшей динамикой также вошла Love Republic: рост продаж составил 18%, средняя цена — 1 500 рублей.

«Ежегодно рынок ресейла в моде растет на минимум на 20% в зависимости от платформы, и аналитики подтверждают ускорение темпов роста. Очевидно, что сейчас перепродажа становится частью жизненного цикла вещей. Для российских брендов вторичный рынок становится проверкой дизайна на уникальную идентичность. Первую покупку может поддержать реклама, но на ресейле предмет должен оставаться желанным сам по себе, уже после окончания сезона и вне контекста рекламной кампании. Именно здесь особенно заметно, есть ли у бренда собственная узнаваемая ДНК. Не буквальный орнамент или стилизация „под русское“, а узнаваемый дизайнерский язык, который проявляется в силуэте, материалах, цвете, иронии и работе с ремесленными техниками», — прокомментировала Виктория Ромашова, коммерческий директор Universal University и руководитель подразделения Fashion в Британской высшей школе дизайна.

По данным ВЦИОМ, локальная идентичность важна половине россиян, однако 79% при выборе сопоставимых товаров прежде всего оценивают стоимость и потребительские свойства. Поэтому культурный код не может заменить качество, но способен сделать продукт узнаваемым, добавила Виктория Ромашова.

«Локальность в России сейчас становится осознанным выбором. Мы видим это по спросу на перепродажу вещей: по объемам по-прежнему лидируют западные бренды, их выбор большой, но при этом мы видим, что активно растет интерес к отечественным маркам. Высоким спросом пользуются именно российские дизайнеры, и несмотря на широкий ассортимент зарубежных производителей пользователи все чаще выбирают именно наши бренды, — прокомментировал Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle Авито.