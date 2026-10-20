Минздрав Подмосковья рассказал о поддержке партнеров женщин с раком груди

Мужчины, чьи партнерши столкнулись с раком груди, могут испытывать длительную тревогу и нуждаться в психологической помощи. Совместное преодоление стресса помогает обоим партнерам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После постановки диагноза партнеры женщин с раком груди нередко берут на себя уход, организацию лечения, бытовые задачи и финансовое обеспечение семьи. При этом у них может не хватать знаний, сил и ресурсов.

Исследования показывают, что многие мужчины испытывают серьезный эмоциональный дистресс, у части развивается депрессия. Страх рецидива может поддерживать тревогу годами, а прогрессирование болезни усиливает стресс. Однако представления о необходимости «держаться» мешают мужчинам обсуждать чувства и обращаться за помощью.

Информационная и психологическая поддержка улучшает психическое состояние партнеров и качество отношений. Совместное преодоление трудностей снижает дистресс и помогает адаптироваться. Это важно для обоих: тревога партнера может усиливать тревогу пациентки. Страх, злость и беспомощность в такой ситуации нормальны, а потребность в поддержке не делает мужчину слабым.

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Московской области Ирина Трифонова объяснила порядок получения психологической помощи пациентами.

«Пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления, сообщить о потребности в психологической поддержке и получить информацию о возможности направления в кабинет медико-психологического консультирования. При наличии соответствующих показаний и соблюдении установленного порядка направления пациент может быть записан на консультацию медицинского психолога», — пояснила Ирина Трифонова.

По ее словам, сеть таких кабинетов в Московской области позволяет организовывать помощь онкологическим пациентам для снижения эмоционального напряжения, адаптации к заболеванию и улучшения качества жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.