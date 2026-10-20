«Адское» колесо заметили на трассе в Башкортостане, где загорелась фура с водкой Происшествия сегодня в 14:35 0:18

«Адское» колесо заметили на трассе М-12 в Башкортостане, где загорелась фура с алкоголем. Кадры появились в Сети, сообщает Baza.