«Адское» колесо заметили на трассе в Башкортостане, где загорелась фура с водкой
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«Адское» колесо заметили на трассе М-12 в Башкортостане, где загорелась фура с алкоголем. Кадры появились в Сети, сообщает Baza.
ЧП произошло вблизи населенного пункта Верхние Татышлы. Участок федеральной трассы был перекрыт.
На опубликованных кадрах видно, как на проезжей части горит большегруз. Затем по трассе катится полыхающая покрышка от фуры.
Грузовик перевозил коньяк и водку. На месте происшествия работают экстренные службы.
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