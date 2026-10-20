Онколог Химкинской больницы объяснил, что делать при уплотнении в груди

Заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Сергей Пикулин рассказал о причинах уплотнений в груди и необходимости обследования каждого нового образования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Большинство уплотнений в груди доброкачественные, но каждое новое образование должен оценить врач. УЗИ молочных желез помогает определить тип узелка и дальнейшую тактику лечения.

Среди возможных причин — фиброаденома, самая частая доброкачественная опухоль у молодых женщин. Обычно она круглая, подвижная и безболезненная. Фиброзно-кистозные изменения связаны с гормональными колебаниями в течение цикла и не считаются заболеванием: грудь может стать бугристой, зернистой и болезненной.

Киста — полость с жидкостью: крупную можно прощупать, мелкую — нет. Внутрипротоковая папиллома может вызывать выделения из соска. Мастит и абсцесс чаще возникают у кормящих женщин и сопровождаются покраснением, болью и повышением температуры.

«Хотя большинство уплотнений доброкачественные, каждое новое образование в груди должен оценить врач. Не пытайтесь «размять» уплотнение, не прикладывайте компрессы и не занимайтесь самолечением», — подчеркнул заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Сергей Пикулин.

Если уплотнение появилось перед менструацией, врач рекомендовал подождать 5–7 дней после ее окончания: гормонозависимые изменения часто исчезают сами. Прием у терапевта, гинеколога или онколога следует запланировать на 6–12-й день цикла. Врач проведет осмотр и назначит обследование.

Для профилактики важно проходить диспансеризацию и онкоскрининги. В Подмосковье женщинам после 40 лет доступна маммография по самозаписи. Женщины моложе 40 лет могут пройти УЗИ молочных желез в рамках репродуктивной диспансеризации при отягощенном семейном анамнезе — если рак молочной железы выявили у мамы, тети, бабушки или сестры до 50 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.