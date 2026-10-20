Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину от ампутации ноги

Мужчина с сердечной недостаточностью, пневмонией и острой ишемией левой ноги перенес экстренную операцию в Люберецкой больнице. Врачи восстановили кровоснабжение конечности и предотвратили ампутацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила мужчину в Люберецкую больницу с сердечной недостаточностью. При обследовании врачи также выявили пневмонию и острую ишемию левой ноги. Артерии были полностью перекрыты тромбами, что грозило необратимым повреждением тканей и ампутацией. Пациенту требовалась экстренная операция.

«Даже при наличии многочисленных сопутствующих заболеваний хирургическое лечение в такой ситуации остается единственным эффективным вариантом. Поэтому мы экстренно прооперировали пациента, удалили тромбы из артерии левой ноги и восстановили кровоток. Хирурги и реаниматологи работали около пяти часов», — рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

Операция прошла успешно. После восстановления кровотока нога потеплела, мужчина снова смог ею двигать. Пациент также прошел антибактериальную терапию для лечения пневмонии. После курса реабилитации его выписали. Сейчас он вернулся к обычной жизни.

Врачи напоминают, что внезапная сильная боль в конечности, снижение ее температуры, изменение цвета кожи, онемение и уменьшение подвижности требуют экстренной медицинской помощи. Эти симптомы могут указывать на острое нарушение кровоснабжения. Промедление повышает риск потери конечности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.