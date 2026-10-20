Песков заявил о важности легитимного представителя Украины на переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве важна легитимность представителя Киева на переговорах об урегулировании конфликта, сообщает Общественное Телевидение России .

Песков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Трамп назвал его «не тем человеком для переговоров».

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — заявил Песков, слова которого передал ТАСС.

Пресс-секретарь напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз заявлял об открытости к решению проблем путем переговоров. По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на фоне отсутствия подвижек в готовности Украины вести диалог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.