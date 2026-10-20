«Выбор его души»: мать отказалась лечить сына от паразитов из-за онлайн-расстановки

Врач-остеопат Илья Азаренок пообщался с коллегой, неврологом и психологом Татьяной Соцковой и опубликовал беседу в своем блоге. Во время разговора она рассказала вопиющую историю о том, как мать отказалась лечить сына от паразитов из-за «выбора его души».

На прием к неврологу пришла мать с 4-летним сыном. Ребенок вел себя неадекватно, он схватил обувную ложку и начал бить ей по зеркалу, не реагируя на замечания. Мать сказала, что таким образом мальчик проявляет свои чувства.

Врач заметила, что ребенок постоянно все тянет в рот. Она назначила анализы на паразитов, которые показали большие биохимические изменения. Все показатели паразитоза зашкаливали и показывали «целый зоопарк». Семью отправили к гастроэнтерологу. Через год они снова пришли на прием, но ничего не изменилось.

«Я сходила на онлайн-расстановку. Я спросила у души своего сына, для чего у него внутри паразиты. И это был выбор души ребенка носить внутри себя паразитов. И мы приняли решение никого не убивать», — ответила мать неврологу.

Азаренок отметил, что подобная ситуация — не «выбор души», а прямая угроза здоровью, которая лечится в кабинете врача, а не в онлайн-расстановках. Он призвал родителей сохранять здравый смысл.

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