Рейд по профилактике детского травматизма прошел на Ленинградском вокзале

Сотрудники транспортной полиции провели 17 октября 2026 года на платформах Ленинградского вокзала Москвы профилактический рейд по предупреждению опасного поведения на железной дороге. Цель мероприятия — профилактика детского травматизма и недопущение опасных инцидентов на железной дороге, сообщила пресс-служба ООД ПДН УОООП УТ МВД России по ЦФО.

В ходе рейда полицейские разъясняли правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, вручали информационные материалы и акцентировали внимание на административной и уголовной ответственности за нарушения.

Важной частью акции стала раздача памяток. Яркие листовки с лаконичными правилами и иллюстрациями вручали детям и их родителям. В них — короткие инструкции: как безопасно переходить через железнодорожные пути, на что обращать внимание на платформе и почему «опасные челленджи» у поездов не стоят ни секунды риска. Материалы рассчитаны на то, чтобы информация легко запоминалась, а в нужный момент помогла принять правильное решение.

По данным на сегодняшний день, с начала года всего травмировано несовершеннолетних — 139, из них в результате зацепинга — 81. Смертельно травмировано несовершеннолетних — 61, из них в результате зацепинга — 34.