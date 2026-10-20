Политолог заявил, что беспорядки во Франции дают Макрону повод применить силу

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что усиление беспорядков во Франции может позволить Эммануэлю Макрону масштабно применить силу, сообщает «ФедералПресс» .

Накануне массовых протестов Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион. Дмитрий Журавлев объяснил этот поступок желанием президента показать уверенность в стабильности режима.

«Дестабилизация во Франции усиливается. По-моему, Макрон даже рад этому, потому что это в конечном счете позволит ему применить силу масштабно», — заявил политолог.

По словам Журавлева, события 1968 года сформировали у французов неприятие подавления протестов. Однако массовые беспорядки могут изменить их позицию: если жители больших городов почувствуют угрозу личной безопасности, они могут поддержать Макрона.

Эксперт напомнил об акциях в Италии, Португалии и Албании. Он предположил, что протесты прекратятся из-за отсутствия результатов, а захват Елисейского дворца назвал маловероятным.

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