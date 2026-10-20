Политолог заявил, что беспорядки во Франции дают Макрону повод применить силу
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Политолог Дмитрий Журавлев считает, что усиление беспорядков во Франции может позволить Эммануэлю Макрону масштабно применить силу, сообщает «ФедералПресс».
Накануне массовых протестов Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион. Дмитрий Журавлев объяснил этот поступок желанием президента показать уверенность в стабильности режима.
«Дестабилизация во Франции усиливается. По-моему, Макрон даже рад этому, потому что это в конечном счете позволит ему применить силу масштабно», — заявил политолог.
По словам Журавлева, события 1968 года сформировали у французов неприятие подавления протестов. Однако массовые беспорядки могут изменить их позицию: если жители больших городов почувствуют угрозу личной безопасности, они могут поддержать Макрона.
Эксперт напомнил об акциях в Италии, Португалии и Албании. Он предположил, что протесты прекратятся из-за отсутствия результатов, а захват Елисейского дворца назвал маловероятным.
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