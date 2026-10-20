Шесть компаний Подмосковья представили продукцию на InterCHARM 2026

Шесть подмосковных компаний приняли участие в 33-й Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026 при содействии фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

InterCHARM 2026 — крупнейшее событие бьюти-индустрии в России, странах СНГ и Восточной Европе. Выставка объединила производителей, поставщиков, дистрибьюторов, бренды, ритейл и специалистов рынка красоты. В этом году в ней участвовали поставщики из более чем 30 стран и свыше 96 тыс. профессионалов отрасли.

При поддержке фонда свою продукцию представили АО «ТВИНС ТЭК» и ИП Анохин Максим Леонидович из Видного, ООО «ЮДИКС» из Дмитрова, ООО «Дастин» из Сергиева Посада, ООО «Гера Груп» из Королева и ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ.

Среди участников региона — производители косметики и парфюмерии, роботов, коботов и систем автоматизации, декоративной косметики, препаратов на основе природных компонентов и дезинфицирующих средств. Выставка дала компаниям возможности для развития бизнеса, расширения географии продаж, поиска партнеров и презентации продукции профессионалам.

Информация о событиях для экспортеров размещена на сайте фонда в разделе «Мероприятия». Даты следует уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержку предоставляют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.