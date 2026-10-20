«Мособлэнерго» обновило электроснабжение школы № 2 в Новоазовске

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Энергетики завершили подключение Новоазовской школы № 2 в ДНР к обновленным электросетям. Мощность электроснабжения учреждения на 384 учащихся выросла с 68 до 300 кВт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлэнерго» завершило работы по подключению Новоазовской школы № 2 к электрическим сетям. Проект стал частью комплексного восстановления электросетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике.

Энергетики установили новую трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 1,1 км. Среди них — воздушная линия напряжением 10 кВ и две кабельные линии 0,4 кВ для подключения школы.

Разрешенная мощность электроснабжения учреждения увеличилась с 68 до 300 кВт. Новая инфраструктура позволяет подключать необходимую технику для учебных кабинетов и внеурочной деятельности, обеспечивать освещение и повседневную работу обновленного здания.

«В Новоазовской школе № 2 после наших работ появилась возможность использовать современную технику, проводить занятия, обеспечивать стабильную работу освещения и оборудования. Мощность выросла значительно — это принципиально иной уровень возможностей для школы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что восстановление сетей на подшефных территориях продолжится, чтобы каждый объект получал надежное электроснабжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.