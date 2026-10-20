Семь раз отмерь, один — отрежь: набор для обрезания пениса нашли на маркетплейсе

Уролог Максим Тазов в своем блоге с удивлением рассказал об интересной находке на маркетплейсе — наборе для самостоятельного обрезания. Сначала он подумал, что это шутка, но девайс оказался реальным — с доставкой до двери.

Врач отметил, что годами оттачивает медицинские навыки, работает в стерильных условиях и думает о каждом миллиметре ткани, при этом всегда переживает об осложнениях. А тут — «хирургия по подписке прямо на кухне».

«Кровотечение, инфекция, повреждение головки или уретры, слишком много или слишком мало удаленной ткани. И вместо экономии ты уже попадаешь на экстренную урологическую операцию на стационар», — подчеркнул Тазов.

Он заявил, что на маркетплейсе можно купить отвертку, чтобы собрать шкаф, но пенис — не полка. Уролог напомнил, что обрезание — это хирургическая процедура, для которой важны стерильность, адекватная анестезия и опытный хирург. Не стоит экономить на собственном здоровье, резюмировал уролог.

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