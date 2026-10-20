Водитель уснул: русский турист спас пассажиров слипбаса во Вьетнаме

Тревел-блогер Полина с ником lilpauvlin рассказала об ужасной ситуации, которая произошла с ее семьей во Вьетнаме. Они чуть не разбились, путешествуя на слипбасе. Избежать трагедии удалось с помощью ее мужа.

Рейс длился 10 часов, первые 5 — за рулем находился один водитель, а второй мирно спал. За это время автобус несколько раз оказывался в опасных ситуациях, а в какой-то момент водитель уснул за рулем.

Ситуацию спас муж Полины, который контролировал водителя, пока она спала. Девушка проснулась в моменте, когда чуть не произошла авария. Более того, на одной из остановок водитель вышел на улицу и закурил огромную трубку, похожую на кальян. Туристам оставалось надеяться, что внутри был просто табак.

«И мне страшно думать, что подобная ситуация может повториться с другими людьми. При этом сам автобус комфортабельный», — отметила Полина.

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