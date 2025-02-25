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Россиянин на Гоа выпал из окна отеля на пальму и сломал позвоночник

Российский путешественник выпал из окна отеля, приземлился на пальму и сломал позвоночник на Гоа в Индии. От тяжелых травм мужчина умер в больнице, сообщает SHOT .

Инцидент произошел утром 24 февраля в курортном населенном пункте Мандрем в индийском штате Гоа. 38-летний путешественник из России Сергей Б. жил в отеле Springfield Apartments.

Примерно в 05:00 24 февраля мужчина предположительно потерял сознание, перевалился через балкон, рухнул вниз, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник.

Некоторое время после падения Сергей Б. лежал рядом с гостиницей и громко кричал. Затем приехали доктора и отвезли его в больницу. Мужчина умер там от полученных травм. Местные сотрудники полиции проверяют обстоятельства произошедшего.

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