stupid f***ing bitch: тайка-таксистка атаковала российскую туристку на Пхукете

Тайка-таксистка совершила нападение на гражданку России на острове Пхукет. После публикации истории в соцсетях начали появляться другие пострадавшие от действий неадекватной женщины, сообщает Baza .

Инцидент произошел 28 января. Марина (имя изменено) проводила отпуск в Таиланде в компании своего супруга и собаки. Туристы воспользовались услугами такси, вызванного через приложение Indrive.

По словам россиянки, приложение показало стоимость поездки в 968 бат, но в личных сообщениях водитель просил 1,2 тыс. Елена договорилась до 1,1 тыс., но отменила заказ, так как водитель не двигался на карте. В итоге она вызвала другое такси с женщиной-водителем в целях безопасности.

Однако, когда автомобиль подъехал, женщина почему-то расположилась на пассажирском сиденье. Она сразу же начала задавать вопросы Марине, но та поначалу не могла понять, в чем дело. И только потом выяснила, что это было то самое такси, которое она отменила.

Женщина рядом с водителем сначала назвала Марину stupid f***ing bitch и кричала, что это «ее страна», а затем напала на пассажирку. Марина не стала отвечать физически из-за законов Таиланда, которые любое применение силы против тайцев трактуют в пользу местных жителей.

Марина рассказала, что она выпрыгнула из машины, а неадекватная тайка бросилась за ней. К счастью, на помощь пришли два итальянских туриста. Россиянка сняла побои и обратилась в полицию. Также Марина связалась с Indrive, но сначала не хотела делиться своей историей, находясь в Таиланде.

Когда россиянка опубликовала историю в соцсетях, она узнала, что не единственная, кто пострадал от этой женщины. Однако Indrive не отреагировал на ситуацию. Неадекватная таксистка продолжает работать, сменив аккаунт.