Сам себе режиссер: как искусственный интеллект меняет индустрию кино

Для чего ИИ-технологии используют в кино сейчас и чего ждать в ближайшем будущем, читайте в материале РИАМО.

Как ИИ-технологии проникают в индустрию кино

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О том, что в будущем нейросети будут создавать 80% контента в кино, кинорежиссер из Нижнего Новгорода Арсений Гончуков сообщил 12 октября в беседе с информационным агентством (ИА) «Время Н». По словам Гончукова, доля видеоизображений, сгенерированных с помощью нейросетей, в сериалах, над которыми он работает, уже превышает 10% и продолжает расти.

Технология помогает создавать сложные сцены и общие планы, существенно сокращая расходы. Режиссер пояснил, что перекрывать улицы в Москве дорого, а для исторического кино нужно еще и убирать из кадра машины и кондиционеры. По его наблюдениям, поколение, выросшее на пленочном кино, замечает разницу между съемкой и генерацией, но для молодых зрителей эта граница стирается.

Гончуков ожидает, что доступные инструменты производства помогут независимому кино. «Режиссер с гениальными идеями получит в руки дешевый инструмент производства кино. Станут востребованы оригинальные люди с собственным мышлением. Индивидуальность человеческая будет цениться еще больше. Режиссеры авторского кино выиграют», — отметил Гончуков.

Какие возможности в кино открывают нейросети

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В кино ИИ-технологии сейчас — это рабочий инструмент, который помогает реализовать самые разные задачи, говорит в беседе с РИАМО киновед (исследователь эмоционального воздействия кино) и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина. По словам эксперта, на этапе подготовки нейросети помогают быстро создать варианты диалогов, описания локаций и подбора референсов.

«Это не значит, что сценарист просто копирует, он использует „заготовки“ и преображает их, придавая нужную интонацию и характер. На съемках и в постпродакшне возможности ИИ еще шире: генерация фонов, базовая цветокоррекция, чистка звука от шумов и подбор звуковых эффектов», — рассказывает Алешина.

Как говорит эксперт, отдельное направление в плане использования нейросетей — это работа с изображением: омолаживание актеров, доработка мимики, создание цифровых персонажей. Еще один важный момент — локализация: перевод реплик плюс подгонка артикуляции, чтобы озвучка не выглядела «чужой».

В свою очередь, основатель и продюсер стратегического креативного агентства Eich Катерина Недзвецкая указывает на то, что в прошлом фантастические миры, масштабные сцены, массовка, сложные декорации и визуальные эффекты требовали колоссальных бюджетов, оставаясь привилегией исключительно крупных студий. Однако сегодня даже небольшая команда получает доступ к инструментам, позволяющим на равных конкурировать с гигантами кинопроизводства. При этом ИИ позволяет создавать не просто графику, а полноценных синтетических актеров. Это, по мнению Недзвецкой, потенциально меняет саму структуру индустрии.

В то же время применение ИИ сейчас особенно заметно в индустрии рекламы, где благодаря специфике коротких форматов небольшие команды могут оперативно экспериментировать с технологиями. «Однако сделать эффектный 30-секундный ролик — это одно. А вот удержать характер персонажей, драматургию и убедительную актерскую игру на протяжении двух часов, если мы говорим о полнометражном драматическом кино — совершенно другая задача. Пока эти технологические ограничения с нами остаются, но я не уверена, что надолго», — отмечает эксперт.

Какова обратная сторона ИИ-технологий в кино

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В качестве одного из самых ярких российских примеров использования ИИ Лариса Алешина приводит сериал «Сидоровы». По словам эксперта, нейросеть участвовала в написании сценария, причем обучали ее на комедийных хитах и это заметно по интонации. В «Последнем богатыре» цифровые технологии помогали строить сказочный мир: необычные ландшафты, существа, эффекты, которые было бы сложно сделать только гримом и декорациями.

«Из мирового кино можно привести такой яркий пример, как „Аватар: Путь воды“: ИИ-технологии участвовали в обработке захвата движения, чтобы эмоции актеров считывались максимально точно. Другой показательный пример — фильм „Здесь“: ИИ-технологии применяли, чтобы прямо в кадре плавно менять возраст героя», — говорит собеседница РИАМО.

По словам Алешиной, можно вспомнить и разговоры о готовящемся цифровом аватаре Вячеслава Тихонова в сериале про Штирлица, который анонсировал Первый канал в 2024 году — это еще одно подтверждение того, насколько далеко зашли технологии в работе с образами.

Как отмечает Катерина Недзвецкая, положительной стороной этой тенденции является снижение производственных барьеров — так больше авторов смогут реализовать идеи, на которые раньше им не хватало денег, а зритель получит больше жанров, историй и визуальных экспериментов. Однако есть и обратная сторона. «Когда генерировать эффектную картинку сможет практически каждый, ценность визуала неизбежно снизится. Красивым изображением на экране уже никого не удивишь, поэтому на первый план выходят драматургия, сильный сценарий, режиссура и способность автора удерживать внимание аудитории», — говорит эксперт.

Для самой индустрии куда болезненнее вопрос занятости: что в новой реальности делать актерам, операторам, художникам и особенно начинающим специалистам, чьи стартовые задачи ИИ забирает в первую очередь, задается вопросом Недзвецкая. Кроме того, особняком стоит юридический кризис — вопрос регулирования прав на внешность, голос и цифровые копии реальных людей.

Каковы перспективы нейросетей в индустрии кино

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В перспективе технологии на основе искусственного интеллекта в первую очередь сместят средних производителей контента, причем сценарное направление в этом плане — один из самых показательных примеров, говорит в беседе с РИАМО культуролог, исследователь социальных и культурных процессов Екатерина Юша.

По словам эксперта, раньше, чтобы разработать сценарий, требовалась команда: исследование темы, поиск референсов, разработка персонажей, синопсис, поэпизодный план и несколько версий текста. «Сегодня часть этих процессов можно существенно ускорить с помощью ИИ. Не обязательно заменять сценариста нейросетью целиком — даже автоматизация отдельных этапов сделает производство быстрее и дешевле», — говорит эксперт. По словам Юши, сегодня писатели и сценаристы уже делегировали ИИ разработку концепций, анализ аудитории, поиск сюжетных решений, создание арок персонажей и аудит сюжетных дыр, что заменяет работу целого штата.

Однако если раньше определенный уровень профессионализма обеспечивался командой специалистов и затратами на производство, то теперь он становится доступнее, а это значит, что само по себе умение грамотно собрать сюжет — уже не конкурентное преимущество. Порог входа в индустрию кино благодаря нейросетям снижается, а вместе с ним меняется цена привычных профессиональных компетенций, отмечает Юша.

В перспективе умение пользоваться нейросетями уже не будет преимуществом, поскольку этот инструмент сегодня становится доступен всем. «Возможно, в ближайшие годы мы увидим пересборку рынка, где контента будет больше с меньшими усилиями, однако дефицит внимания зрителя от этого никуда не денется. И именно за него в конечном счете придется конкурировать», — заключает собеседница РИАМО.