Режиссер предсказал, что кино на 80% будет состоять из сгенерированного контента

Кинорежиссер из Нижнего Новгорода Арсений Гончуков считает, что в будущем нейросети будут создавать 80% контента в кино. Он ожидает масштабных перемен в медиасфере, сообщает ИА «Время Н» .

По словам Гончукова, доля видеоизображений, сгенерированных с помощью нейросетей, в сериалах, над которыми он работает, уже превышает 10% и продолжает расти. Технология помогает создавать сложные сцены и общие планы, существенно сокращая расходы.

Режиссер пояснил, что перекрывать улицы в Москве дорого, а для исторического кино нужно еще и убирать из кадра машины и кондиционеры. По его наблюдениям, поколение, выросшее на пленочном кино, замечает разницу между съемкой и генерацией, но для молодых зрителей эта граница стирается.

Гончуков ожидает, что доступные инструменты производства помогут независимому кино. При этом, по его мнению, всем творцам есть о чем беспокоиться.

«Режиссер с гениальными идеями получит в руки дешевый инструмент производства кино. Станут востребованы оригинальные люди с собственным мышлением. Индивидуальность человеческая будет цениться еще больше. Режиссеры авторского кино выиграют», — отметил Гончуков.

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