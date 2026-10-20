В Подмосковье стартует 14-й сезон олимпиады «Звезда»

В Московской области начался 14-й сезон многопрофильной олимпиады «Звезда». Олимпиада проводится под эгидой Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям при поддержке Южно-Уральского государственного университета и Госкорпорации Ростех. Программа включает 12 профилей и 22 предмета, сообщила пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

В Подмосковье отборочный и заключительный этапы при поддержке Московского областного регионального отделения СоюзМаш проводят несколько вузов. На базе Технологического университета им. А. А. Леонова (г. Королев) участники выполняют задания по дисциплинам «Информационная безопасность», «Авиационная и ракетно-космическая техника» и «Естественные науки». Очный отборочный этап по гуманитарным профилям стартует 26 октября, по инженерно-техническим — 9 ноября.

Главной особенностью олимпиады в этом году станет расширение аудитории: теперь в «Звезде» смогут принять участие не только школьники, но и студенты 1-2 курсов учреждений СПО.

16 октября на площадке Университета науки и технологий МИСИС состоялось расширенное заседание оргкомитета олимпиады с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и первого заместителя председателя Союза машиностроителей России, председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

«Для системы высшего образования олимпиада — это возможность выявить способных молодых людей и помочь им раскрыть свой потенциал. Поэтому принципиальное значение имеют качество заданий, объективность оценки и дальнейшая работа с участниками», — отметил Валерий Фальков.

Как подчеркнул Владимир Гутенев, технологическое лидерство России невозможно без сильной инженерной школы.

«Сегодня наша задача — не только расширять масштаб олимпиады, но и повышать качество подготовки участников, теснее связывать содержание заданий с запросами промышленности. Чем раньше мы поможем ребятам раскрыть способности и осознанно выбрать профессию, тем прочнее будет кадровая основа отечественной промышленности», — пояснил Владимир Гутенев.

По его словам, за последние пять лет число участников «Звезды» увеличилось в 2,5 раза. В сезоне 2025/2026 олимпиада объединила почти 636 тысяч школьников из 84 регионов, а доля ребят, выбравших технические дисциплины, выросла с 40 до 45 процентов. В программу нового учебного года включены направления «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело».

Победители и призеры олимпиады «Звезда» получают право на льготных условиях поступать в профильные вузы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.