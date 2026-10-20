В Можайске перенесли посадку деревьев в будущем крупнейшем питомнике Европы

Высадку деревьев в новом питомнике в Можайском округе перенесли с 6 ноября на 23 октября из-за прогноза похолодания. Питомник планируют сделать крупнейшим в Европе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Организаторы выбрали для посадки ближайшую пятницу, 23 октября: в этот день ожидаются оптимальные погодные условия, а затем синоптики прогнозируют похолодание. Питомник создают по инициативе Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

По замыслу ВООП, площадка будет выполнять агротехнические задачи, помогать лесовосстановлению и станет местом притяжения экологических активистов, волонтеров и неравнодушных жителей. Защитники природы также рассчитывают, что питомник поможет в воспитании подрастающего поколения, сохранении семейных ценностей, экологическом образовании и просвещении.

Организаторы связывают посадку деревьев с традиционными жизненными ценностями — «Посади дерево, построй дом и вырасти сына». Собственное дерево должно стать для молодых людей символическим первым шагом в новую жизнь и знаком ответственности за будущее страны и семьи.

К участию приглашают жителей ближайших городских округов, волонтеров, школьников, студентов и экологических активистов. ВООП предоставит всем посадочный материал и инструменты.

Сбор участников назначен на 11:00 по адресу: Можайский городской округ, деревня Клементьево, улица Полевая. Координаты: 55.628209, 36.024456.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.