В Москве парень и девушка вместе выпали с 11 этажа

На севере Москвы молодой мужчина и девушка выпали с высоты 11 этажа. Парень погиб, девушке удалось выжить, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Предположительно, погибшему москвичу 20-25 лет. Личность и возраст выжившей девушки пока неизвестны, с ней работают врачи.

Причины и обстоятельства падения молодых людей неизвестны. Прочие детали случившегося выясняются.

На днях в Екатеринбурге 17-летний подросток упал из окна десятого этажа и выжил. Несовершеннолетний находится в глубокой коме.

До этого 11-летний сын бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна в Москве. Перед падением мальчик поссорился с родственницей.