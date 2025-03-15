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В Екатеринбурге 17-летний подросток выжил, выпав из окна десятого этажа

В Екатеринбурге 17-летнему подростку удалось выжить после падения из окна десятого этажа многоквартирного дома, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел накануне утром в многоэтажке на Авиационной улице. Пострадавшего экстренно госпитализировали в 9-ю больницу. В настоящее время подросток находится в состоянии глубокой комы.

Школьник воспитывается в полноценной семье со старшим братом. Отец является предпринимателем, а мать занимает руководящую должность в крупной компании. Пострадавший не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве 11-летний сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ выпал из окна 6-го этажа после ссоры с сестрой. Пострадавшего госпитализировали.