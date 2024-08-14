Стало известно о еще одной жертве курьера мошенников, обманувших Долину

Курьер, взявшая у Долиной деньги, забрала почти 3 млн руб у еще одной жертвы

Курьер, забравшая для мошенников деньги у певицы Ларисы Долиной, обманула еще одну женщину по аналогичной схеме, сообщает «112» .

Другой жертвой злоумышленников стала 60-летняя Галина К. Женщине позвонили «сотрудники ФСБ», которые попросили передать им около 3 млн рублей. Она приехала в центр столицы и отдала курьеру накопленные 2,7 млн рублей.

Позднее женщина поняла, что произошло, и пошла писать заявление в полицию.

Хамовнический суд ранее арестовал 53-летнюю женщину-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам.

Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российской эстрады перевела сама, а часть передала женщине, которую позднее задержали.