Хамовнический суд Москвы арестовал женщину-курьера по делу Ларисы Долиной

Хамовнический суд Москвы рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам, сообщает РИА Новости .

Из картотеки дела следует, что арестованная женщина проходит по делу об афере с продажей квартиры исполнительницы хита «Погода в доме». Сумма ущерба оценивается в 200 млн рублей.

По данным Telegram-канала SHOT, курьером, которая передала деньги от певицы мошенникам, стала 53-летняя москвичка Анжела Ц. — тренер по пилатесу и стретчингу, а также замужняя мать двоих детей.

Лариса Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российского шоу-бизнеса перевела сама, а часть передала женщине, которую в итоге задержали и арестовали.