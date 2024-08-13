«112»: полиция задержала женщину, которая передала деньги Долиной мошенникам

В правоохранительные органы Москвы была доставлена женщина-курьер, которая забрала у Ларисы Долиной деньги после продажи квартиры и передала их мошенникам, сообщает « 112 ».

Артистка рассказала полиции, что ей с недавних пор начали звонить по телефону люди, представившиеся силовиками. Они «развели» певицу, заявив, что ее накопления и имущество находятся в опасности. Мошенники предложили Долиной продать квартиру и положить деньги на якобы безопасный счет.

По словам звезды, она отдала злоумышленникам около 200 млн рублей. В числе этих денег не только средства от продажи квартиры в Хамовниках, но и личные накопления артистки.

Часть средств Долина перевела на счета мошенников, а другую — передала наличкой курьером.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Долина сама призналась, что стала жертвой обмана. Певица рассказала, что на квартиру, которую она продала другим людям, сейчас наложен арест из-за разбирательств.

По предварительным данным, злоумышленники, обманувшие Долину, находятся на Украине.