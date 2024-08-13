сегодня в 13:05

SHOT: Долина сама продала квартиру и перевела мошенникам более 100 млн рублей

Певица Лариса Долина сама продала квартиру в Хамовниках и передала деньги от сделки злоумышленникам, сообщает SHOT .

По предварительным данным, артистка стала жертвой мошенников. После того, как она продала свою квартиру, неизвестные получили от Долиной более 100 млн рублей.

Точная сумма, которую звезда передала злоумышленникам, выясняется. По данным SHOT, жилье певицы в Хамовниках может стоить около 150 млн рублей.

Артистка обратилась в правоохранительные органы. Полиция ищет мошенников, обманувших Долину.

Ранее к ЖК, где расположена квартира артистки, прибыли пятеро неизвестных, заявлял, что они якобы новые владельцы жилья Долиной. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.