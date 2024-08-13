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SHOT: 5 человек задержаны при попытке захвата квартиры Ларисы Долиной в Москве

Неизвестные попытались проникнуть в квартиру певицы Ларисы Долиной, заявляя, что недвижимость принадлежит им. Полиция задержала захватчиков жилья, сообщает SHOT .

Во вторник около 11:00 пятеро мужчин подъехали к территории элитного ЖК в Хамовниках, в котором находится жилье певицы. Они попытались захватить квартиру.

Мужчин остановили охранники. Неизвестные стали заявлять, что апартаменты принадлежат им. Несмотря на все громкие заявления, мужчин все же не пропустили внутрь.

На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители задержали всех пятерых.

Ранее стало известно, что некие люди пытались продать квартиру Долиной без ее ведома. Мошенники связывались с потенциальными покупателями от имени певицы и предлагали купить жилье.

По предварительным данным, к квартире певицы в Хамовниках могли подъехать именно те самые «новые собственники», которые были обмануты мошенниками.

По словам управляющего ЖК, никаких сделок по квартире не заключалось. Она по-прежнему находится в собственности у Долиной.