Мошенники хотели продать квартиру певицы Ларисы Долиной без ее ведома

Аферисты неизвестным способом добыли старую видеозапись, на которой женщина с похожей на артистку внешностью держит рядом с лицом паспорт. На ней звезда, предположительно, подтверждала организатору концерта, что это действительно она.

С помощью записи мошенникам удалось обмануть несколько человек. Аферисты связывались с жертвами, представлялись доверенными лицами Долиной и предлагали купить у нее квартиру за 112 млн рублей.

Затем мошенники написали на Долину заявление в полицию со стороны «обманутых людей» (хотя те ничего об этом не знали). Аферисты указывали, что сделка прошла, но ключи звезда не выдала. Однако Mash связался с потенциальными покупателями и выяснил, что на самом деле никто квартиру певицы в итоге не приобрел.

Сама Лариса Долина через представителей обратилась в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что Долина заложила загородный дом в Московской области ради оплаты гастрольного тура. Однако позже выяснилось, что это дело рук мошенников, а звезда сама ничего не делала.