Лариса Долина заложила загородный дом ради оплаты юбилейного гастрольного тура

Российская эстрадная певица Лариса Долина могла заложить собственный загородный дом в Подмосковье, чтобы оплатить юбилейный гастрольный тур. Сумма займа составила 50 млн рублей, а дача оценивается в 70 млн рублей, сообщает Mash .

Согласно документу из базы частных кредиторов, легенда эстрады занимает 50 млн под залог дома с землей в деревне Протасовке. Долина инвестору 30% годовых в течение 12 месяцев. Гарантом возвращения денег является графа об «очень хорошем» доходе заемщика.

Все эти сложности связаны с плохой кредитной историей Ларисы Александровны. В связи с этим банки якобы не одобряют Долиной обычный кредит.

По словам директора певицы, деньги на юбилейный тур у Долиной есть, а ее загородный дом заложили мошенники. Кто-то передал злоумышленникам документы и архивные фото особняка артистки. В настоящее время делом занимаются юристы, будет написано заявление в правоохранительные органы.