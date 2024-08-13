Mash: Долина призналась, что ее развели мошенники с Украины

Известная певица Лариса Долина подтвердила, что оказалась жертвой мошенников. Она обвинила в этом злоумышленников с Украины, сообщает Mash .

Долина отметила, что по факту продажи квартиры и передачи денег неизвестным возбуждено уголовное дело. Она признана потерпевшей. По словам 68-летней исполнительницы, следствие предварительно установило, что мошенники находятся на территории Украины.

Столичная квартира певицы в Хамовниках сейчас арестована по решению суда. Сделки с ней запрещены. Долина и ее защита надеются, что суд признает продажу жилплощади недействительной.

Ранее стало известно, что мошенники без ведома артистки хотели продать ее квартиру. Они использовали видеозапись, на которой якобы Долина держит в руках паспорт.

Затем выяснилось, что певица сама продала квартиру в Хамовниках. Жилплощадь реализовали за 112 млн рублей, и теперь она принадлежит другим людям. После этого деньги от продажи артистка передала мошенникам.

В понедельник новые владельцы квартиры попытались проникнуть в свое жилье, но их не пустили. Ключи певица отказалась выдавать. Хотя в документах отмечено, что жилплощадь артистке уже не принадлежит.