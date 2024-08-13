«112»: столичная квартира Долиной действительно принадлежит другим людям

Квартира певицы Ларисы Долиной в столичных Хамовниках действительно была продана другим людям. Исполнительница больше не владеет жилплощадью, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Неизвестные во вторник утром пытались проникнуть в квартиру артистки. Они заявили о своих законных правах на жилплощадь, но их не пустили туда.

Затем появилась информация, что Долина сама продала квартиру в элитном ЖК. После этого она передала злоумышленникам более 100 млн рублей.

По данным «112», певица действительно больше не является владелицей жилплощади. Собственниками квартиры стали совершенно другие люди. После продажи артистка не пускала их внутрь, а они решили ворваться в квартиру лично.

Полиция разбирается в этом деле и устанавливает все обстоятельства.

Известно, что площадь квартиры Долиной в Хамовниках составляет около 240 кв. м. Всего там 5 комнат.