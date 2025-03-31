Стало известно, кем работает открывший стрельбу в Мурманске мужчина

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Стрелок в Мурманске работает в экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ

По данным мурманских оперативных служб, 44-летнего мужчину, открывшего стрельбу на крыше дома на одном из центральных проспектов города, зовут Владислав Завгородний, сообщает ТАСС .

Местный житель работает в ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ».

Накануне поздно вечером мужчина забрался на крышу общежития на Кольском проспекте, забаррикадировался там и начал вести оттуда беспорядочную стрельбу.

Прибывшие на место ЧП сотрудники спецподразделений блокировали здание и эвакуировали жильцов. Позднее им удалось нейтрализовать стрелка. Тот не вступал в переговоры и хотел поджечь крышу бензином.

Мужчина выжил, но его состояние оценивается как тяжелое.