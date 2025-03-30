Операция по задержанию вооруженного мужчины в Мурманске завершена

В Мурманске нейтрализовали вооруженного мужчину, который устроил стрельбу с крыши многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительным данным, злоумышленник, забаррикадировавшийся на крыше 14-этажного здания, открыл беспорядочный огонь по территории двора и прилегающим улицам. На место оперативно прибыли сотрудники спецподразделений, которые блокировали здание и эвакуировали жителей.

В результате профессиональных действий силовиков стрелок был нейтрализован. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Мужчина открыл стрельбу вечером в воскресенье. Сообщалось о нескольких раненых при инциденте.