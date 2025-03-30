Стало известно о пострадавших при стрельбе в Мурманске

В Мурманске при стрельбе могли пострадать несколько человек

В Мурманске при стрельбе с крыши общежития могли пострадать несколько человек, сообщают СМИ.

В Мурманске подтверждены первые пострадавшие в результате инцидента с вооруженным мужчиной. По данным Telegram-канала Shot, ссылающегося на очевидцев, в ходе перестрелки ранения получили несколько человек.

Известно, что злоумышленник открыл огонь по полицейским машинам, прибывшим на место происшествия. Также пострадало одно гражданское транспортное средство.

Telegram-канал Mash сообщает о возможном использовании стрелком автоматического оружия — характер звуков выстрелов свидетельствует о ведении очередей.

Ранее губернатор региона Андрей Чибис сообщил о работе силовиков на месте инцидента.