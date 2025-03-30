Вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши дома в центре Мурманска

Чибис: силовики блокировали здание со стрелком на крыше в Мурманске

Силовики блокировали здание со стрелком на крыше общежития в Мурманске, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сегодня днем в Мурманске на Кольском проспекте неизвестный мужчина забаррикадировался на крыше жилого дома и ведет беспорядочную стрельбу.

На место происшествия прибыли сотрудники спецподразделений. Район оцеплен, ведется операция по задержанию стрелка.