Кольский проспект в Мурманске перекрыт из-за стрельбы

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши общежития

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши общежития, здание штурмует спецназ, сообщает RT.

В Кольском районе Мурманска произошёл инцидент с применением оружия. По предварительным данным, неизвестный мужчина, вооружённый карабином, находится на крыше общежития и ведёт беспорядочную стрельбу.

На место прибыли сотрудники силовых структур. В целях безопасности полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Жителей близлежащих домов просят оставаться в помещениях и не приближаться к окнам. Спецподразделения предпринимают меры по нейтрализации стрелка.