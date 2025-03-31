Стрельбу в Мурманске вел 44-летний местный житель
Мурманский стрелок хотел поджечь крышу бензином
Фото - © СУ СК России по Мурманской области
Мурманский стрелок не вступал в переговоры и хотел поджечь крышу бензином, сообщили в пресс-службе СУ Следкома по региону.
44-летний местный житель заблокировал вход на крышу колючей проволокой, после чего открыл огонь из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27 по машинам, прохожим и окнам соседних домов.
Злоумышленник облил крышу бензином и собирался её поджечь.
В ходе спецоперации правоохранители нейтрализовали стрелка, который отказался вступать в переговоры. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что пострадавших при операции по ликвидации стрелка среди гражданских лиц нет.