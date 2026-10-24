Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области

В Брянской области украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия. В результате погибли два человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Удар произошел в селе Борщово Погарского района. Скончались двое мужчин.

«Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержку», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.

Кроме того, пострадали мужчина и женщина. Им оказывают помощь медики.

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