Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области
В Брянской области украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия. В результате погибли два человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Удар произошел в селе Борщово Погарского района. Скончались двое мужчин.
«Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержку», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.
Кроме того, пострадали мужчина и женщина. Им оказывают помощь медики.
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