Турист погиб, упав в каньон реки в Адыгее

В Майкопском районе Адыгеи двое туристов сорвались в каньон реки. Один из них погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

Инцидент случился в районе Сахрайских водопадов. Высота падения составила около 80 метров.

На место отправились спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России имени А. М. Носкова. Они сразу начали подъем выжившего туриста из каньона с помощью троса.

В 19:55 пострадавшего эвакуировали. После этого его передали медикам.

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