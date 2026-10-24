Подросток скончался после падения из окна гостиницы в Москве Происшествия 24 октября 2026 23:21

На севере Москвы подросток выпал из окна гостиницы. В результате он погиб, сообщает РЕН ТВ.

Он приехал в столицу из Архангельска. Подросток входил в состав туристической группы. Его личность установил сопровождающий группы. Ранее малолетнего мальчика нашли возле жилого дома в Зеленограде. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.