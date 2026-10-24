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Подросток скончался после падения из окна гостиницы в Москве

Происшествия

На севере Москвы подросток выпал из окна гостиницы. В результате он погиб, сообщает РЕН ТВ.

Он приехал в столицу из Архангельска. Подросток входил в состав туристической группы.

Его личность установил сопровождающий группы.

Ранее малолетнего мальчика нашли возле жилого дома в Зеленограде.

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